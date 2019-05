Metro na Targówek. Budowa trzech nowych stacji zakończona. Wkrótce odbiory, otwarcie w sierpniu?

Stacje Trocka, Szwedzka i Targówek Mieszkaniowy są gotowe do odbioru. Wszystkie trzy już wkrótce zobaczą pierwszych pasażerów. Część odbiorów, w tym te przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną czy Państwową Straż Pożarną zostały już dokonane. Po przekazaniu 10 maja przez wykonawcę, firmę Astaldi S.p.A z Włoch kompletu dokumentów, metro może przystąpić do dalszych czynności.

Budowa opisywanego odcinka II linii metra od torów za stacją Dworzec Wileński do komory odstawczej za stacją Trocka trwały prawie 38 miesięcy i pochłonęły 1 066 741 483,79 zł brutto. Pierwsze wnioski związane z uruchomieniem kolejnego odcinka metra trafiły już do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Po 11 maja wkroczymy w fazę odbiorów, a następnie wystąpimy do WINB-u [Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – red.] o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Gdy je otrzymamy będziemy mogli otworzyć ten odcinek dla pasażerów - dodaje Bartoń. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie w sierpniu powinniśmy przejechać II linią metra na wschód.

Część kontroli instytucji państwowych już za nami, a to przybliża nas do uruchomienia tego odcinka. Dzięki temu mogliśmy m.in. złożyć pierwsze wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – dotyczyły one stacji Targówek i jednej z wentylatorni. Liczmy przy tym na dobrą współpracę ze służbami wojewody. Chcemy, by warszawiacy pojechali metrem na Targówek jak najszybciej – dodaje prezydent.

POLECAMY TEŻ: