Metro na Targówku. Jeszcze nie otwarte, a już dymi. Trwają testy na nowym odcinku

W maju z budowy schodzi wykonawca, firma Astladi. Nie oznacza to, jednak że wtedy metro zabierze pierwszych pasażerów. Od maja trwać będą obiory końcowe i procedury związane z oddaniem odcinka do użytkowania. Przy odrobinie szczęścia, metrem pojedziemy jeszcze w te wakacje.

W środę na stacji Targówek Mieszkaniowy pojawił się dym. Wbrew pozorom to nie prawdziwy pożar czy awaria, a jedynie test systemu przeciwpożarowego. - Rozpoczęły się właśnie testy urządzeń służących do oddymiania na stacji Targówek Mieszkaniowy. Badano różne scenariusze pożarowe i wydajność potężnych wentylatorów, które mają za zadanie jak najszybciej usunąć dym z podziemnej infrastruktury – tłumaczy Anna Bartoń, rzecznik Metra Warszawskiego.

W sumie, wschodnio-południowy odcinek, składa się z 3,2 km tunelu, trzech wentylatorni oraz trzech stacji:

C16 Szwedzka (ul. Szwedzka z ul. Strzelecką)

C17 Targówek Mieszkaniowy (ul. Pratulińska z ul. Ossowskiego)

C18 Trocka (ul. Trocka z ul. Pratulińską).

Budowa rozpoczęła się w lutym 2016. Koszt 1,066 mld zł. Wykonawcą prac jest firma Astaldi.

Poza tym trwają testy systemu sterowania ruchem SOP3. Będzie on dokładnie taki sam jak na centralnym odcinku. Oznacza to, że pociągi będą same zawracać na stacjach końcowych oraz automatycznie utrzymywać odpowiedni odstęp od poprzedniego pociągu. W sytuacjach awaryjnych – jak słyszeliśmy od dyspozytorów - mogłyby być sterowane zdalnie. Metro na razie nie zakłada jednak ruchu bez maszynistów.

- Aktualnie sprawdzany jest transfer danych – to czy urządzenia rozmieszczone w tunelu prawidłowo komunikują się z pociągiem i odwrotnie. Brak opóźnień w dwustronnym przepływie informacji jest kluczowy do bezpiecznego zarządzania ruchem pociągów, dlatego procedura testowa musi być przeprowadzona bardzo drobiazgowo i potrwa aż do zakończenia budowy – tłumaczy Bartoń. Pociąg testowy na razie porusza się powoli. Pod koniec testów ma już osiągnąć pełną prędkość.

