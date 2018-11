Metro na Targówku już prawie gotowe. Na pozostałych stacjach trwają intensywne prace [ZDJĘCIA]

Ogrody do zabawy. Ucieszą nie tylko najmłodszych warszawiaków

Kacper Owo

Kamienie, kora, wiklina. Ogrody do zabawy powstaną wyłącznie z naturalnych materiałów. Co ważne, do ich tworzenia możemy przyłączyć się wszyscy. Wszystko po to, aby warszawiacy chętniej spędzali czas aktywnie, na świeżym powietrzu. Dalsza część artykułu poniżej.