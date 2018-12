Metro na Targówku. Prace wyprzedzają harmonogram. "Jesteśmy na ostatnim etapie prac wykończeniowych" [ZDJĘCIA]

Kiedy metro dojedzie na Targówek? Zgodnie z planem robotnicy zejdą z budowy w maju 2019. Wtedy całą inwestycję przejmie miasto, które będzie testować i uzyskiwać wszystkie potrzebne pozwolenia. Poprzednim razem (w 2014-15 roku) miało to zająć 2-3 miesiące, ale ze względu na pożar na stacji Rondo Daszyńskiego wszystko ciągnęło się dwa razy dłużej (od 30 września do 8 marca). Tym razem - miejmy nadzieję - wszystko pójdzie sprawniej i bez nieprzewidzianych zdarzeń.

Czy to oznacza, że metro będzie gotowe wcześniej? - Jesteśmy zadowoleni z postępu prac. Staramy się, by nic nie stanęło na drodze do terminowego oddania metra - studzi emocje Witczyński. Wykonawcy prac nie popadają w hurraoptymizm. Wygląda jednak na to, że budowniczowie kolei podziemnej mogą skończyć przed czasem. Później piłeczka będzie po stronie miasta. Na razie wstępny termin otwarcia wschodnio-północnej nitki metra przypada na wakacje. Być może metrem na Targówek przejedziemy wcześniej.

Przypomnijmy, że Astaldi buduje metro na odcinku C16 Szwedzka, C17 Targówek Mieszkaniowy, C18 Trocka. W sumie to 3,14 km tunelu oraz stacje i wentylatornie za 1,066 mld zł. Miasto zapowiedziało, że w pierwszej kolejności otworzy odcinek Szwecka - Trocka, co oznacza, że II linia metra będzie kursowała na trasie Rondo Daszyńskiego (C9) - Trocka (C18). Kilka miesięcy później otwarty zostanie wolski odcinek Księcia Janusza (C6) - Płocka (C8).

Tak wygląda budowa po drugiej stronie Wisły, na Woli.