Metro na Targówku. Zmieni się wystrój trzech stacji II linii metra [WIZUALIZACJE]

Wprowadzone zmiany w kolorystyce wystroju mają za zadanie ujednolicić i uspokoić wystrój stacji. Głównymi akcentami staje się operowanie fakturą, światłem, łukową przestrzenią sufitu. Każda ze stacji będzie miała swój temat przewodni, widoczny w postaci wzoru 3D na poziomie antresoli: C16 – cegła jako nawiązanie do kamienic Pragi, C17 – geometrycvzne przedstawienie traw, C18 – nawiązanie do wysokiej zabudowy

Według zwycięskiego projektu, który powstał kilka lat temu, nowe stacje miały wyglądem nawiązywać do działającego już, centralnego odcinka. W myśl tej koncepcji, na stacji C16 przeważać miał kolor rudy, na stacji C17 zielony, a na C18 jasny szary.

W ramach wschodnio-północnego odcinka II linii metra powstaną trzy stacje: C16 – Szwedzka, C-17 Targówek, oraz C-18 – Trocka. Cały czas trwają tam prace wykończeniowe. Postęp prac można zauważyć każdego dnia, przechodząc obok miejsc wyznaczonych na stacje. Choć są one już na ostatniej prostej, to podjęto decyzję o zmianie wyglądu wspomnianych stacji.

Podjęto jednak decyzję, aby te 3 stacje na odcinku wschodnio-północnym były w bardziej stonowanych, jasnych kolorach. Jak czytamy na stronie Transportu Publicznego, na całym odcinku wschodnim-północnym aż do ostatniej stacji C21 Bródno będą królować odcienie bieli, szarości i czerni. Zanim warszawiacy będą mogli podróżować odcinkiem wschodnim II linii metra będą musiały odbyć się jeszcze jazdy testowe. I chociaż termin oddania budowy wyznaczony jest na maj 2019 roku, to do użytku publicznego trasa zostanie oddana po wakacjach.