Metro na Woli szybciej niż planowano. "Prace wyprzedają harmonogram o trzy miesiące" [ZDJĘCIA]

Tunel II linii metra na Woli jest już gotowy. Gülermak, który jest wykonawcą inwestycji wartej 1,15 mld złotych, zakończył już drążenie podziemnego korytarza między stacją podziemną C8 Płocka do C6 Księcia Janusza. W sumie Maria i Krystyna (tak nazwano maszyny drążące) przewierciły po 2,5 km tunelu.

- Dzisiaj odwiedziliśmy budowę II linii metra. Schodząc pod ziemię na stacji „Płocka” przeszliśmy tunelem do stacji „Młynów”. Na dzień dzisiejszy prace przy budowie metra wyprzedzają harmonogram o trzy miesiące - napisał Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli, który wizytował budowę.

Przypomnijmy, że prace na Woli zaczęły się dużo później niż na Targówku i Pradze. Wykonawca bardzo późno otrzymał pozwolenie na budowę. Pojawiały się nawet sygnały, że otwarty zostanie najpierw wschodni odcinek kolei podziemnej, a dopiero po pół roku zachodni. Przyspieszenie prac na Woli może spowodować, że na początku 2020 roku przejedziemy trasę od Trockiej (Targówek) do Księcia Janusza (Wola).

W tej chwili, po zakończeniu drążenia tunelu, montowane są 132 punkty osnowy geodezyjnej. "Osnowa składa się z dwóch rodzajów punktów: z tzw. wymuszonym centrem (ze śrubką), czyli instrument jest ściśle scentrowany w punkcie – te przyrządy są zlokalizowane w połowie wysokości tunelu; skrzypcowe 2 punkty w ścianie, do których potrzebny jest przyrząd do wymuszania centru – są one zlokalizowane ok 1,7m nad płytą denną stacji, czyli na wysokości, na której w przyszłości będzie główka szyny" - tłumaczy Gülermak, czyli wykonawca prac.