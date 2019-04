Metro Świętokrzyska. Wejście na stację zamknięte. Pobliska budowa naruszyła "konstrukcję wejścia na stację"

We wtorek 23 kwietnia zamknięte zostało jedno z wejść na stację metra pierwszej linii A14 Świętokrzyska. Niedostępne jest wejście od strony ulicy Świętokrzyskiej tuż przy działce na której powstaje biurowiec Central Point. "W dniu 23 kwietnia br. zauważyliśmy oddziaływanie toczącej się w sąsiedztwie stacji I linii metra Świętokrzyska budowy na konstrukcję wejścia na stację. W związku z powyższym poinformowaliśmy o zdarzeniu Wykonawcę Inwestycji, podjęliśmy działania zabezpieczające, m.in. zamknęliśmy wejście na stację" - informuje nas Anna Bartoń, rzecznik Metra Warszawskiego. Na konstrukcji wejścia miały pojawić się odkształcenia.

Budowa Central Point zgodnie z planami dewelopera (Immobel Poland) miała rozpocząć się w kwietniu. Na generalnego wykonawcę wybrano firmę Strabag. W opisie czytamy, że ma tu powstać jedyny w Polsce biurowiec na przecięciu dwóch linii metra. W rzeczywistości działka znajduje się tuż nad tunelami. Wymaga to dodatkowych działań podczas budowy. W zeszłym roku 39 metrów w głąb ziemi osadzono ściany szczelinowe, na których stanie 21-kondygnacyjny budynek.

Niedawno rozpoczęły się prace nad konstrukcją budynku. To właśnie z tym etapem można wiązać problemy z wejściem do metra. "Na bieżąco prowadzona jest obserwacja i analiza sytuacji" - podaje metro. Próbowaliśmy się skontaktować z inwestorem - firmą Immobel. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że "jest to świeża sprawa". Firma zapewnia, że "wszystko jest pod kontrolą", a zarazem odsyła do generalnego wykonawcy po szczegóły.

- Podczas uszczelniania ścian pomiędzy budynkiem a stacją, doszło do rozszczelnienia między schodami a posadzką metra, co spowodowało poniesienie się posadzki o ok. 2 cm. Natychmiast po zauważeniu odkształcenia, prace zostały przerwane i trwają oględziny w celu ustalenia sposobu usunięcia odkształcenia i ewentualnej zmiany technologii uszczelniania ścian. Kierownictwo budowy jest w bezpośrednim kontakcie z Metrem Warszawskim i wszelkie działania podejmowane są w ścisłym porozumieniu - odpowiedziała nam Anna Cembrzyńska, rzecznik firmy Strabag, która jest generalnym wykonawcą Central Point.