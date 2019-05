Metro Świętokrzyska. Wejście na stację zamknięte przez najbliższy rok? Inwestor pobliskiej budowy ma naprawić szkodę

Do zamknięcia jednego wejść do metra na stacji Świętokrzyska doszło we wtorek 23 kwietnia. W związku z powyższym poinformowaliśmy o zdarzeniu Wykonawcę Inwestycji, podjęliśmy działania zabezpieczające, m.in. zamknęliśmy wejście na stację - przekazała nam wówczas Anna Bartoń, rzecznik Metra Warszawskiego. Na konstrukcji wejścia miały pojawić się odkształcenia. Doniesienia potwierdził wykonawca inwestycji - firma Starbag. Do uszkodzenia doszło podczas uszczelniania ścian między budynkiem a stacją. Dowiedzieliśmy się, że między schodami a posadzką metra doszło do rozszczelnienia. W efekcie posadzka podniosła się o ok. 2 cm.

W środę, 22 maja, okazało się, że wejście z uszkodzoną konstrukcją może zostać zamknięte nawet na cały kolejny rok. Wszystko za sprawą inwestora, który zaproponował Zarządowi Transportu Miejskiego, że chwilowo przejmie część infrastruktury linii M1 przy Świętokrzyskiej i naprawi wyrządzone szkody.

W tej chwili nie możemy jeszcze wyrokować, jaka opinia zostanie wydana w tej sprawie. W tej chwili analizujemy, jak węzeł przesiadkowy na stacji Świętokrzyska będzie funkcjonować bez tego jednego wejścia. Musimy ustalić, jak duże utrudnienie będzie to stanowić dla naszych pasażerów. Trzeba wziąć pod uwagę, że z węzła zaczną już korzystać pasażerowie z Targówka i zapewne również z Woli - mówi nam Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

