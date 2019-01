Metro Targówek. Tak będzie wyglądała stacja metra. Prace wykończeniowe na ostatniej prostej [ZDJĘCIA]

Oddaj choinkę do lasu. Lasy Miejskie organizują zbiórkę świątecznych drzewek w doniczkach

Martyna Konieczek

Jeśli nie wiesz co zrobić z choinką po okresie świątecznym, możesz przekazać ją do ponownego zasadzenia. Lasy Miejskie Warszawa organizują zbiórkę świątecznych drzewek w doniczkach. Osoby, które zdecydowały się na święta przyozdobić żywe drzewka, mają okazję przyczynić się do pow...