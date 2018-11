Metro w Warszawie: Będzie zakaz chodzenia po schodach ruchomych? "Są od jeżdżenia, a nie biegania"

4 października miała miejsce awaria schodów na stacji Metro Centrum. Mechanizm nagle przyśpieszył, wywołując powszechną panikę i doprowadzając do drobnych urazów u kilkunastu osób. Ludzie nagle zaczęli na siebie wpadać, a schody po chwili zostały wyłączone.

Awaria trwała kilkanaście dni, a Transportowy Dozór Techniczny dokładnie przeanalizował jej przyczyny. Najbardziej istotnymi były znaczne różnice twardości na powierzchniach współpracujących elementów, zmęczeniowe zużycie warstwy zewnętrznej współpracujących powierzchni. Jak wskazuje dozór, wpływ miały też wpływ kąta pochylenia schodów czy ich intensywne użytkowanie. Schody w tym miejscu użytkowane są ponad 20 lat.

Inna przyczyna wskazana przez TDT to bieganie po schodach, które powoduje dodatkowe drgania i obciążenia dynamiczne. Od piętnastu lat Warszawskie Metro zachęca do korzystania ze schodów ruchomych w uporządkowany sposób - osoby po prawej stronie schodów stoją, z kolei po lewej stronie można maszerować w górę. Inżynierzy TDT stwierdzili, że chodzenie po schodach może mieć wpływ na generowanie awarii i niebezpiecznych sytuacji. TDT tłumaczy, że schody służą do zjeżdżania, a nie do biegania.

Co ciekawe, schody na stacji metra Centrum zostały uruchomione we wtorek (6 listopada) około godz. 18. Nie pojawiły się jednak żadne komunikaty z zakazem biegania. Na razie Warszawskie Metro nie ma zamiaru wprowadzania zakazu chodzenia po ruchomych schodach, jednak kolejne ewentualne awarie mogą zmusić do podjęcia zdecydowanych kroków. Problem może pojawić się także z egzekwowaniem zakazu chodzenia po ruchomych schodach i zmiany wyrobionych nawyków mieszkańców Warszawy.