Metro w Warszawie. Co z kolejnymi liniami metra? Najwcześniej budowa rozpocznie się… za pięć lat

Kiedy trzecia linia metra?

- Zaczniemy również prace koncepcyjne nad trzecią linią, co na mamy już pieniądze w budżecie – powiedział Trzaskowski. Rzeczywiście, w budżecie wpisano na ten cel 12,5 mln zł (w latach 2019-2023). Oznacza to, że do końca kadencji co najwyżej przygotowany zostanie szczegółowy plan budowy.

Później trzeba będzie zdobyć jeszcze środki na budowę. Trzaskowski liczy, że będą pieniądze z UE na ten cel. - Czekam na deklarację rządu, który deklarował poparcie dla warszawskiego metra. Jeżeli rząd będzie chciał wywiązać się z obietnic, to wtedy pojawią się dodatkowe pieniądze, które pozwolą na realizowanie jeszcze bardziej ambitnych planów – tłumaczy. Dodaje, że i bez tego Warszawa będzie starała się o środki z UE.

Przypomnijmy, że M3 ma już pierwszy przystanek. To stacja Stadion Narodowy, gdzie drugi peron przygotowany jest do obsługi kolejnej nitki. Dalej tunel miałby biec równolegle z linią kolejową do Dworca Wschodniego, a następnie długim łukiem na Gocław.

Po drodze zaplanowano stacje:Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Gocław. Następnie metro pod dnem Wisły dotrze na Mokotów. Kolejne stacje to:Siekierki Sanktuarium, Siekierki, Powsińska, Stegny, Pod Skocznią, Dworzec Południowy.

Co z linią M4 i M5?

Linia M4 ma połączyć „Mordor” z Ursusem, a M5 Bielany z Białołęką. To jednak – jak słyszymy – pieśń przyszłości. Zaplanowano je na kolejną kadencję (2023-2028). Nie wiadomo jednak, czy budżet „udźwignie” budowę M3, M4 i M5 w ciągu pięciu lat. Zapewne na dwie następne nitki będziemy musieli czekać aż do lat 30. O ile oczywiście w międzyczasie nie zmianie się plan i władza.

M4 trasa

Trasa łącząca „Mordor” - czyli zagłębie biurowe – ma zacząć się na Dworcu Południowym. Stacja Wilanowska byłaby miejscem przesiadkowym dwóch linii. Dalej pociąg miałby jechać pod Domaniewską, pod torami kolejowymi, a dalej pod Łopuszańską na Ursus. Zaplanowano przystanki:

Wilanowska, Domaniewska, Mokotowska dzielnica biurowa, Żwirki i Wigury, Al. Krakowska, Raków, Al. Jerozolimskie, Skorosze, Ursus, Ursus Płn.

M5 trasa

To tak naprawdę przedłużenie M1. Linia miałaby się zaczynać na krańcu Młociny. Następnie znalazłyby się dwa przystanki na północ: Huta i Cmentarz Północny, potem ostry skręt – Pułkowa – jeszcze przed Wisłą i kraniec na Mehoffera już na Białołęce.