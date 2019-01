Metro w Warszawie jak w Szanghaju? Radni chcą zabezpieczyć torowisko specjalnymi śluzami

Kilka dni temu stołeczni radni Marek Borkowski i Dariusz Lasocki wystąpili z inicjatywą do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wyposażyć warszawskie metro w tzw. śluzy zabezpieczające . Specjalne ścianki oddzieliłyby tory od platformy, przez co pasażerowie mieliby ograniczoną możliwość wejścia na torowisko . Podobne rozwiązanie działa m.in. w Tokio, Seulu, Szanghaju czy Londynie.

Jak działają ścianki zabezpieczające?

Peron metra oddzielony jest od torowiska metalowymi bramami lub szklanymi ścianami z drzwiami, które otwierają się tylko wtedy, gdy pociąg przyjeżdża na stację. Wydawać by się mogło, że montaż typowych ścianek zabezpieczających w warszawskim metrze jest niemożliwy, bo m.in. w taborze są pociągi o różnych parametrach. Zwróciliśmy się z pytaniem do Metra Warszawskiego, czy warunki techniczne pozwoliłyby na montaż bramek w Warszawie.

Problem z rozstawem i szerokością drzwi w pociągach

Na pytanie, czy w warszawskim metrze mogłyby powstać ścianki zabezpieczające, Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego mówi: ,,Pierwsza linia była budowana poczynając od lat 80. i wyposażana w systemy bezpieczeństwa nieuwzględniające stosowania śluz zabezpieczających. I dodaje: ,,Obecnie pierwszą linia metra jeżdżą cztery typy taboru. Każdy jest trochę inny, nie mają takiego samego rozstawu i szerokości drzwi, co mogłoby być problematyczne. Pociąg musi się zatrzymać idealnie, co nie zawsze się udaje. To stwarza zagrożenie wypadków, do których dochodziło już na stacjach, gdzie tego typu śluzy są stosowane. Szczególnie problematyczne wydaje się to na liniach o największym obciążeniu ruchu."

Problemowa także wentylacja

Okazuje się, że montaż bramek zabezpieczających jest niemożliwy ze względu na infrastrukturę stacji. Jak powiedział przedstawiciel Metra Warszawskiego: ,,Również wentylacja i systemy przeciwpożarowe zostały zaprojektowane dla konkretnych warunków. Pociągi pchają ogromne masy powietrza, a cyrkulacja musi być właściwie zaplanowana. Jakakolwiek zmiana wymagałaby dostosowania całego systemu pożarowego i wentylacyjnego, co byłoby kosztochłonne."

"Śluzy mogą utrudnić ewakuację ludzi z pociągu"

Jak informuje Paweł Siedlecki z MW: ,,Stosowanie śluz mogłoby utrudniać ewakuacje ludzi z pociągu, w razie pożaru lub innego zdarzenia. Dziś, gdy nie ma zasuw, jeśli dzieje się coś niepokojącego, wystarczy że pociąg dojedzie tylko jednymi drzwiami do peronu. Pasażerowi mogą nimi bezpiecznie wyjść. Jeśli byłyby takie bariery, taka możliwość byłaby utrudniona lub wręcz niemożliwa."

Coraz więcej wypadków w metrze

Radny dzielnicy Praga-Południe Marka Borkowskiego podkreśla - ,,Coraz częstsze niestety wypadki wpadania na tory w metrze skłoniły mnie i Radnego Dariusza Lasockiego do wystąpienia z inicjatywą. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. miał miejsce kolejny wypadek na warszawskim metrze, gdzie na stacji Służew mężczyzna wpadł pod pociąg. Niestety takich wypadków, a także prób samobójczych dochodzi regularnie co kilka tygodni. Poza czysto ludzkimi tragediami powoduje to wielogodzinne utrudnienia w funkcjonowaniu kolei podziemnej."