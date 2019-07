Metro w Warszawie jeździ wolniej. Tak może być przez całe wakacje. Dlaczego?

Metro warszawskie rozpoczęło tegoroczną wymianę ok. 2,8 km szyn na I linii metra. Co prawda prace wykonywane są w przerwie nocnej, ale pasażerowie i tak muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Do czasu zakończenia inwestycji metro na wybranych odcinkach może jeździć wolniej. Dalsza część artykułu poniżej.

Wielka wymiana szyn Wakacje to czas...remontów, które nie ominęły także warszawskiego metra. Tegoroczna wymiana szyn na I linii metra (ok. 2,8 km) rozpoczęła się w nocy z 10 na 11 lipca pomiędzy Ursynowem a Służewem. Zasadnicze roboty zostały zakończone, ale to jeszcze nie koniec inwestycji. Teraz prace prowadzone są pomiędzy Ratuszem Arsenał a Dworcem Gdańskim. Szyny wymieniono także na stacjach Pole Mokotowskie, Plac Wilsona, Politechnika, Dworzec Gdański oraz na odcinkach B16/B17 (na drugim torze) i pomiędzy Dworcem Gdańskim a Placem Wilsona. Metro uspokaja, że prace prowadzone są w przerwie nocnej (pomiędzy godz. 1 a 4), bez wstrzymywania ruchu, ale mieszkańcy i tak muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami. - Na krótkim odcinku, gdzie danej nocy wymienialiśmy szynę, pociąg może trochę zwalniać. To jedyna uciążliwość dla mieszkańców - mówi nam Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego i dodaje: - Musimy pamiętać, że to proces rozłożony na dwie noce. Podczas jednej wymieniamy szyny, podczas drugiej - kalibrujemy i dopasowujemy na stałe. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł brutto.