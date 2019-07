Metro, Warszawa. Mapa, plan i rozkłady jazdy podziemnej kolejki. Zobacz plan rozbudowy warszawskiego metra i poznaj jego historię

Metro, Warszawa

W Warszawie działają obecnie dwie linie metra - M1 i M2. Pierwsza linia metra, łącząca północ z południem lewobrzeżnej Warszawy, ma długość 23,1 km i 21 stacji.Średni czas przejazdu całej linii (od Kabat do Młocin) wynosi 38 minut 20 sekund. Linia M2 ma 6,1 km długości i liczy obecnie 7 stacji. Obecnie łączy Czyste w dzielnicy Wola na lewym brzegu ze Starą Pragą na prawym brzegu Wisły. Cała linia ma zostać ukończona do 2022 r., i przebiegać z Bemowa na Targówek i Bródno. Będzie liczyć, podobnie jak pierwsza linia 21 stacji. Z metra korzysta codziennie ok. 500 tysięcy warszawiaków.