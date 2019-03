Mężczyzna otworzył paczkę i znalazł w niej... metrowego węża!

Wszystko wydarzyło się na ul. Annopol. W czwartek do jednej z firm dostarczono paczkę. Mężczyzna, który ją rozpakował mocno się zdziwił, bo w środku był metrowy wąż. Na miejsce został wezwany Ekopatrol. Mężczyzna był pewny, że to zamówiony przez niego towar. Na pewno nie spodziewał się znaleźć w środku gada. Potem okazało się, że paczka w ogóle nie miała trafić do niego, tylko do innego pracownika.

