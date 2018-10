Mezzosopranistka Izabela Kopeć wystąpi z recitalem pieśni Astora Piazzolli. Artyści, którzy towarzyszą solistce, mistrzowie tango nuevo

Miłośnicy muzyki klasycznej docenią między innymi transkrypcje na głos utworów takich jak np. „Oblivion”, który oryginalnie skomponowany został jako utwór instrumentalny. „Piazzolla. Show Me Your Tango” to estetyczne tango do słuchania i snucia refleksji w dobrym towarzystwie przy wybornym winie. To podróż przez południowe krajobrazy pełne namiętnej miłości, wielkiej pasji, radości i beztroski ale też samotności i egzystencjalnego przeżycia.

To także maestria wokalna Izabeli Kopeć. - W słodyczy anielskiego śpiewu pobłyskuje srebrna nić splatająca gwiazdy i słońca, i księżyce wszechświata razem z najdrobniejszymi zakończeniami nerwowymi naszych mięśni i ścięgien – które zapragną kołysania, drżenia i posuwistych piruetów argentyńskiej poezji tańca - podkreśla dr Ewa Woydyłło, która zdradziła swoją odwieczną miłość do tanga.

Gościem specjalnym zaproszonym przez Izabelę Kopeć będzie genialny bandoneonista, Argentyńczyk Gilberto Pereyra, założyciel i członek wielu zespołów tangowych, który towarzyszył w trasach koncertowych legendarnej Milvie.

Wyjątkowego argentyńskiego smaku dodadzą wirtuozi skrzypiec i gitary klasycznej

Christian Danowicz i Robert Horna, na fortepianie zagra znakomity pianista i aranżer Tomasz Filipczak, a całość dopełni ekspresyjną grą kontrabasista Wojciech Gumiński.

Podczas koncertu, który odbędzie się 14 października 2018, w Teatrze Syrena w Warszawie przy ul. Litewskiej 3, godz. 19.00 wysłuchać będzie można kilkunastu utworów tanga argentyńskiego, a wśród nich między innymi Vuelvo al sur, Los Pajaros perdidos, Milonga en ay Menor czy pięknej pieśni pt. „Oblivion”, do której został zrealizowany teledysk.

- Nie sposób w tej muzyce się nie zatopić. Nie sposób słuchać tylko dźwięków, trzeba całym sobą w tej muzyce się pogrążyć, poddawać się jej aż do całkowitego zniewolenia - pisze psycholożka E. Woydyłło w książeczce do płyty Izabeli Kopeć pt. „Piazzolla. Show Me Your Tango”.



