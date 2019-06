Miami Wars i Cud nad Wisłą łączą siły. Nowa miejscówka będzie mieć dwa poziomy [ZDJĘCIA]

- Po nerwowej i emocjonującej, ale zwycięskiej walce w przetargu o powrót nad Wisłę, zapraszamy Was na otwarcie nowego, wspaniałego Miami Wars - piszą właściciele miejsca, które rozpocznie działalność 19 czerwca 2019 o godz. 21.00 na Cyplu Czerniakowskim.

Dwa poziomy, mnóstwo wydarzeń, wyśmienita kuchnia, charakter ekowioski, kolacje na Wiśle i rejsy z nieodłącznym hasłem „poznaj rzeczną stronę miasta”. Będzie się działo – w tym roku lokal tworzą połączone siły twórców Miami Wars i Cudu nad Wisłą - czytamy w komunikacie.

Nowe Miami Wars będzie znacznie bardziej urozmaicone w porównaniu do poprzednich lat. Lokal urządzony będzie w stylu kolonialno-egzotycznym i będzie nawiązywać do życia na jachcie. Wszystko w nawiązaniu do kultowego serialu z lat 80.

Poza tym na miejscu będzie można spróbować letniego menu serwowanego przez Tel Aviv Urban Food oraz Soul Food, a w nim m.in. koktajlów na świeżych owocach oraz wód mineralnych.