W tym roku stypendia otrzyma 416 sportowców z najlepszymi wynikami przede wszystkim w rywalizacji w 2017 roku - stypendium młodzieżowe otrzyma aż 353 sportowców, a olimpijskie - 42 zawodników. Wsparcie trafi też do 21 trenerów. Wysokość stypendium sportowego, w zależności od uzyskanego rezultatu, wyniesie od 500 zł do 2500 zł miesięcznie brutto.''Warszawa wspiera swoich młodych sportowców. Obserwując spektakularne sukcesy naszych zawodników, wiemy, że warto inwestować w sportowe kariery'' - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.Wśród sportowców, którzy w tym roku otrzymają stypendia najwięcej jest zawodników uprawiających dyscypliny związane z wodą - pływaków i skoczków do wody, waterpolistów, wioślarzy, kajakarzy, jak również żeglarzy i przedstawicieli kajak polo, a także 25 siatkarzy, 18 judoków, 17 szermierzy.Comiesięczne wsparcie za wyniki w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej na równych zasadach otrzymają także sportowcy z niepełnosprawnościami. Na liście tegorocznych stypendystów znajduje się aż 21 zawodników oraz ich 7 trenerów.Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r., a ich suma systematycznie rośnie. W 2015 r. było to blisko 1,2 mln zł, w 2016 r. 1,9 mln zł, a w 2017 to już ponad 2,1 mln zł. W tym roku w budżecie zaplanowano na ten cel 5 mln zł.