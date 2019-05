Miasto zrobi porządek z klubami? "Nie zawsze było respektowane prawo"

Zagłębie klubów i cisza nocna

Przy samej ul. Mazowieckiej działa aż 11 klubów, na które ustawicznie uskarżają się mieszkańcy Warszawy. Narzekają nie tylko na głośną muzykę, ale także na zakłócających spokój klientów. Nie wspominając o dźwiękach interweniujących radiowozów czy przyjeżdżających tu co jakiś czas karetkach. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze niekiedy krzyki i wyzwiska. Każdy bawi się tak, jak umie.

A przecież zagłębie klubowe przy ul. Mazowieckiej to nie jedyny problem. Klubów i lokali gastronomicznych w Śródmieściu są dziesiątki. Nie można zapomnieć też o Bulwarach Wiślanych. Choć - trzeba przyznać - tutaj widać pewne zmiany na plus. Imprezy mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 8.00 i trwać maksymalnie do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 wydarzenia o charakterze tanecznym/muzycznym w wybranych lokalizacjach dopuszczone są w dniach czwartek-sobota do godziny 3:00 z uwzględnieniem wymaganych norm hałasu (dopuszczalny poziom hałasu wynosi 90 dB dźwięku).

W 2013 roku wiele emocji wzbudził precedensowy proces w Sądzie Okręgowym z powództwa prof. Ewy Kuryłowicz. Pani architekt pozwała miasto za narażanie jej na hałas przez klub Cud nad Wisłą (bulwar Flotylli Wiślanej). Z problemem mierzono się także dwa lata temu na Mokotowie. Tam w sprawie hałasu niosącego się w okresie wiosenno-letnim z klubu muzycznegoIskra (ul.Wawelska 5) interweniowała jedna z warszawskich radnych. Jak argumentowała - mieszkańcy bloków od strony ulic św. Andrzeja Boboli i Biały Kamień latem muszą spać przy zamkniętych oknach, żeby uniknąć hałasu.