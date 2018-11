Michael Bublé na dwóch koncertach w Polsce: 19 września 2019 r. w Atlas Arenie w Łodzi i 20 września 2019 r. w Tauron Arenie w Krakowie

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych wokalistów XXI wieku wraca na scenę po przerwie spowodowanej sprawami rodzinnymi. W lipcu 2018 r. zdobywca czterech nagród Grammy wystąpił w Dublinie i Londynie. W lutym 2019 r. rozpocznie się amerykańska część jego trasy koncertowej, zaś jesienią zawita do Europy, by zaśpiewać m.in. w Polsce – i to aż dwukrotnie.