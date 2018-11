Międzynarodowe Targi Konopne Cannabizz Warsaw 2018. Kiedy, gdzie, za ile bilety na targi medycznej marihuany i konopi

Międzynarodowe Targi Konopne Cannabizz Warsaw to wydarzenie, które rozpocznie nowy sezon targów konopnych. To już druga edycja targów medycznej marihuany i konopi w Polsce. W trakcie wydarzenia będzie można posłuchać wykładów na temat marihuany medycznej i produktów z konopi, ale także kupić nasiona, sprzęt i akcesoria do uprawy konopi. Co jeszcze nas czeka na Cannabizz Warsaw 2018?

Zobaczcie też: Medyczna marihuana w Polsce: Do aptek trafi susz z kanady. Jest zgoda. Ile będzie kosztował gram medycznej marihuany?.

Targi Konopne Cannabizz Warsaw 2018 - atrakcje

W trakcie wydarzenia zaprezentują się producenci nasion, systemów do uprawy outdoor i indoor, nawozów, odzieży, kosmetyków, olejów CBD, żywności, napojów, a nawet materiałów budowlanych. Odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję spróbować wielu produktów pochodzenia konopnego, a w ramach konferencji towarzyszących targom poszerzyć swoją konopną wiedzę. Jest o czym słuchać, bowiem konopie to roślina szalenie inteligentna i wszechstronna, wykorzystywana nie tylko w medycynie, ale również w przemyśle, budownictwie i wielu innych dziedzinach życia. Wykłady i seminaria poprowadzone zostaną przez lekarzy i specjalistów sektora konopnego. Planowany jest także pokaz budowlany z użyciem betonu z konopi.

Targi Konopne Cannabizz Warsaw 2018 - harmonogram konferencji

Konferencja będzie podzielona na trzy główne bloki tematyczne:

w piątek wystąpią specjaliści prezentujący przemysłowe wykorzystanie konopi

w sobotę wystąpią autorytety medycznego zastosowania konopi m.in. Dr M. Bachański, D. Gudaniec czy B. Jot

w niedzielę zostanie poruszony aspekt społeczny

Szczegółowy program konferencji znajdziecie na tej stronie internetowej. Wstęp na wszystkie prelekcje jest bezpłatny!