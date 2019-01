Międzynarodowy Dzień Białej Laski. 15 października na całym świecie obchodzimy dzień osób niewidomych

W tym roku wyjątkowo Niewidzialna Wystawa nie wychodzi na zewnątrz jak w ubiegłym roku, ale zaprasza chętnych do zwiedzania swoich progów od godziny 12:00 do 16:45 za symboliczny grosz. Regulamin akcji można znaleźć na facebookowej stronie wydarzenia, która znajduje się tutaj : www.facebook.com/niewidzialnawystawa/

15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ten dzień ma przypominać wszystkim o osobach niewidomych jak też o słabowidzących. W Polsce takich osób jest prawie 2 miliony, z czego tysiące z nich to osoby młode. Warto nie tylko zadbać o swój wzrok, ale też przynajmniej tego dnia zwrócić uwagę na osoby niewidome. O tym dniu przez cały rok przypomina Niewidzialna Wystawa w Warszawie, która co roku organizuje happeningi czy też zbiórki, aby zwrócić uwagę na te osoby.

Akcja #ścieżkadostępu

Dyrektor generalna Niewidzialnej Wystawy, Małgorzata Szumowska, zainicjowała akcję #ścieżkadostępu – podziel się przestrzenią, której partnerem zostało Miasto Stołeczne Warszawa. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ścieżki, którymi posługują się osoby niewidome. Właśnie dzięki tej współpracy na ekranach w komunikacji miejskiej, jak też w Wydziale Obsługi Mieszkańców w całym mieście wyświetlany był film edukacyjny pokazujący, jak istotny jest ten temat. Jak mówi organizatorka akcji:

- Dzięki szerzeniu edukacji w zakresie korzystania ze ścieżek komunikacyjnych, czyli tytułowych ścieżek dostępu zwiększa się świadomość społeczna, a co za tym idzie, bezpieczeństwo osób niewidomych. Codziennie słyszę o przypadkach zastawiania rzeczonych ścieżek przez bagaże, ludzi. W ten sposób bardzo łatwo o uszkodzenie laski, czy nawet obrażenia ciała - dodaje.

21-22 października, na terenie Niewidzialnej Wystawy odbędzie się wielka zbiórka publiczna na rzecz Stowarzyszenia w Labiryncie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup profesjonalnego stołu do gry w Showdown – zbliżonej do cymbergaja, ale dla osób niewidomych. W te dni na wystawie będzie można poznać, kto kryje się za popularyzacją dyscypliny, a także spróbować sił w grze. - Serdecznie zapraszamy do włączenia się w te niezwykłe wydarzenia – niech wszystkie oczy ludzi widzących skierują się w stronę tych, którzy na co dzień nie mają możliwości korzystania za zmysłu wzroku! - zachęcają organizatorzy.