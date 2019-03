Międzynarodowy Strajk Kobiet Warszawa 2019. 8 marca szykuje się ''Disco przeciw nienawiści''. Zmiany w komunikacji miejskiej w Śródmieściu

Uczestniczki strajku żądają przeciwdziałania nienawiści i ochronie przed jej skutkami . Jak? Między innymi przez rzetelne i adekwatne wsparcie organizacji pomagających osobom, które doświadczają przemocy, w tym domowej; przez odpowiednią edukację antydyskryminacyjną i równościową w szkołach, chroniącą uczniów oraz uczennice przed nienawiścią i nietolerancją; przez zapewnienie faktycznej świeckości szkół i przestrzeganie praw uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii katolickiej; przez zapewnienie najbardziej osobistych praw – dofinansowania procedur in vitro i gabinetów ginekologicznych, w których będą pracować prawdziwi lekarze, a nie fanatycy religijni, którzy prawa pacjenta mają za nic.

Piątkowe wydarzenie to trzecia edycja Międzynarodowego Strajku Kobiet . Ich manifest brzmi: ,,Nienawiść zabija. Zabija kobiety, dzieci, zwierzęta, przyrodę, ludzi innych, młodszych, starszych, z niepełnosprawnościami, gejów, lesbijki, migrantki i uchodźców. Nienawiść poniża, zastrasza i bije. W domach, w szkołach, w instytucjach. Na ulicy, w mediach, w internecie. Mówimy temu NIE. Mówimy temu STOP.''

Na Dzień Kobiet zaplanowany został Międzynarodowy Strajk Kobiet. 8 marca kobiety zjednoczą się, aby wyrazić sprzeciw przeciwko nienawiści, pogardzie i okrucieństwu wobec dzieci, nieludzkiemu traktowaniu zwierząt, przyrody, człowieka. Uczestniczki strajku odejdą od stanowisk pracy i swoich obowiązków domowych, by zablokować drogi, demonstrować i maszerować na ulicach. Dodatkowo w Warszawie zorganizowana zostanie zbiórka podpisów o zmienienie nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Disco przeciw nienawiści w Warszawie

W stolicy Warszawski Strajk Kobiet dołącza do żądania Teatru Powszechnego przemianowania Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet – i tam organizuje ,,Disco Przeciw Nienawiści''. Podpisy następnie zostaną złożone w Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego rady m. st. Warszawy.

„Największy parkiet w Warszawie? Rondo Dmowskiego! W ramach międzynarodowej akcji #8M urządzamy na Dmowskim DISCO Przeciw Nienawiści. Czas pogonić tych, co nienawidzą kobiet: mizoginów, szowinistów i nazioli; tych, co molestują nasze dzieci i tych, co sieją nienawiść. Zanim runą pomniki wszystkich dzbanów, wytańczmy naszą rewolucję” - zapowiada na swoim facebookowym profilu Warszawski Strajk Kobiet.

Organizatorzy akcji "Disco przeciw nienawiści" zachęcają, by w Dzień Kobiet o godz. 18:00 przyjść na Rondo Dmowskiego i razem potańczyć. Na rondzie między Rotundą a Metrem Centrum zagra DJ Wika i duet Poważne dziewczyny.

Ubierzcie się kolorowo albo jak tylko chcecie :) Weźcie flagi, transparenty, papierowe serca, niech wreszcie zrobi się pozytywnie i kolorowo - czytamy na wydarzeniu na Facebooku.

Zmiany w komunikacji

Ze względu na strajk w piątek 8 marca ok. godz. 17.00 zamknięta dla ruchu drogowego zostanie jezdnia ul. Marszałkowskiej prowadząca w kierunku pl. Konstytucji na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich. W tym czasie autobusy linii 520 (tylko w kierunku pętli Marysin) pojadą objazdem, ul.: Świętokrzyską, Emilii Plater i Al. Jerozolimskimi.

W przypadku braku możliwości przejazdu przez rondo Dmowskiego, tramwaje i autobusy jeżdżące w ciągu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej zmienią trasy. Tramwaje linii 7, 22 i 25 zostaną skierowane na objazd ul. Towarową, mostem Śląsko-Dąbrowskim i al. „Solidarności”. Trasa linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia będzie kończyła się na pl. S. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej tramwaje tych linii pojadą al. Zieleniecką, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO. Linie: 4, 15, 18 i 35 będą kursowały objazdem ulicami Nowowiejska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Swoje trasy zmienią również autobusy linii: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525.

Międzynarodowy wymiar protestu

W Międzynarodowym Strajku Kobiet nie weźmie udziału tylko Warszawa, ale także kilkadziesiąt innych miast. W Lublinie kobiety będą walczyć o dofinansowanie in vitro, w Zielonej Górze o więcej kobiecych nazw ulic, we Wrocławiu o edukację antyprzemocową i antydyskryminacyjną oraz wsparcie organizacji walczących z przemocą domową. Ponadto strajk będzie miał zasięg międzynarodowy. Przyłączą się do niego kobiety z 60 różnych krajów m.in. Argentyny, Meksyku, Nikaragui, Peru, Polski, Rosji, Szwecji, Togo, Urugwaju, Stanów Zjednoczonych i Turcji.