Międzywojenny klimat i warszawskie jedzenie. Gruby Josek - restauracja jak z dawnych lat [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na gastronomicznej mapie Warszawy pojawiła się nowa restauracja. Jest to miejsce z duszą, które wystrojem i menu nawiązuje do klimatu Warszawy znanej z lat 20. i 30. XX wieku. Nazwa lokalu – Gruby Josek – nawiązuje do znanego warszawskiego restauratora, bohatera ballady „Bal u Joska”, Józefa Ładowskiego.

Co zjemy w Grubym Josku?

- Mamy mnóstwo odniesień do warszawskich dań. Wiadomo, że nie odtworzymy ich 1:1, bo to już nie są te samego składniki i nie ten klimat, ale przemycamy flagowe, warszawskie dania. To wszystko jest w nowoczesnej formie, przystępnej dzisiejszym ludziom, ale w każdym daniu chcemy ten akcent Warszawy oddawać – wyjaśnia Kacper Drozdowicz

Jako przystawkę możemy zamówić tatara, którego mieliśmy okazję spróbować. Nieśmiało przyznajemy, że był doskonale zrobiony, tym samym jest jednym z najlepszych, jakie dotychczas jedliśmy. Oprócz tego, do wyboru jest także śledzik, który w dawnych czasach był popularną zakąską do wódki oraz cynaderki i raki. Obowiązkową pozycją są również, tradycyjne dla Warszawy, flaki z pulpetami.

Pozycji w daniach głównych jest zaledwie 6, ale mimo to, każdy może znaleźć coś dla siebie. Znajdują się tam potrawy z: jagnięciny, wieprzowiny, wołowiny, ryby jesiotr i perliczki. Jest również wersja bezmięsna, czyli babka ziemniaczana z kozim serem i pestkami dyni.

Na łasuchów czekają desery. Mnie osobiście zachwyciła Wuzetka, nie tylko smakiem, ale również propozycją podania. Na początku myślałam, że podstawka jest tylko w formie ozdoby, ale okazało się, że to czekolada, którą można oczywiście zjeść. Oprócz wuzetki, zjemy szarlotkę i faworki.

Chcielibyśmy się doczepić do czegoś, ale nie potrafimy znaleźć żadnego minusa. Może tylko jeden – wołowina była tak pyszna, że żałowaliśmy, iż nie było jej więcej.

Wyjątkowe wnętrza Grubego Joska

Gruby Josek to nie tylko pyszne menu, ale także klimatyczne wnętrza, które nawiązują do baru Józefa Ładowskiego. Aby dostać się do jego knajpy, najpierw trzeba było wejść przez bramę do kamienicy i dopiero wtedy, bocznymi drzwiami wejść do środka. Przy Elektoralnej jest podobnie. Przez dużą witrynę widać wyłącznie dół. Z kolei cała część restauracyjna jest na górze.

- Przy wyborze miejsca pod ten projekt szukaliśmy wnętrza, gdzie będziemy mieli starą cegłę. Bardzo mocno przebudowaliśmy ten lokal. Zachowaliśmy cegłę, ale chcieliśmy dodać nowoczesne akcenty. Wystrój jest trochę loftowy, industrialny, ale przez różne smaczki, jak neon z syrenką trzymającą akordeon czy samo logo Grubego Joska, pokazać trochę tej Warszawy. Stąd też kaszkiet w naszym logo, który po prostu musiał się tu znaleźć – wyjaśnia Kacper.