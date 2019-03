Miejsca dla biegaczy, Warszawa. Te miejscówki trzeba znać!

Bieganie, jako sport, który nie wymaga dużych nakładów finansowych i może uprawiać go praktycznie każdy, wciąż zdobywa nowych zwolenników. Na ulicach Warszawy trenujące osoby można spotkać właściwie przez cały rok, często również niezależnie od pogody. Warto jednak pamiętać, że choć biegać można właściwie wszędzie, to niektóre miejscówki w Warszawie są lepsze od innych i pozwalają na zróżnicowanie treningów i - co za tym idzie - szybsze postępy.

Warto też wiedzieć, że w Warszawie nie brakuje grup biegowych, a kilka z nich, dzięki patronatowi dużych marek, organizuje regularne, bardzo profesjonalne treningi. W naszym przeglądzie przedstawiamy nie tylko popularne miejscówki do biegania, ale też podpowiadamy, które grupy biegowe zmotywują Cię do regularnych treningów i pozwolą poczuć się częścią większej społeczności biegaczy.