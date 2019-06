Miesiąc Dumy LGBT. Na gmachu ambasady USA w Warszawie zwisły tęczowe flagi

Flixbus. "Kupiłem bilet autokarowy. Ludzie siedzieli na ziemi" [ZDJĘCIA]

Flixbus. Do kuriozalnej sytuacji doszło 26 kwietnia 2019 roku na Dworcu Zachodnim w Warszawie, w jednym z autokarów, do którego można było kupić bilet za pośrednictwem platformy internetowej. Po godz. 21 okazało się, że na przejazd sprzedano więcej biletów niż to było możliwe. Mi...