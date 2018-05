Hałas i zanieczyszczanie środowiska - tak sytuację lotniska na Bemowie opisują mieszkańcy dzielnicy. Skarżą się, że słyszą maszyny nad swoimi głowami co dwie minuty i nawet w nocy nie mają spokoju. Dalsza część artykułu poniżej.

Jeśli komuś wydaje się, że samoloty z Babic gdzieś lecą, jest w błędzie. Zdecydowana większość z nich nigdzie nie leci. Startuje, oblatuje krąg, na chwilę przyziemia (aby obejść zapisy Rozporządzenia o zakazie lotów nad terenami zurbanizowanymi a przy okazji poćwiczyć lądowanie) i kręci kolejne kółko. Dzieje się tak dlatego, że zdecydowaną większość lotów wykonują adepci szkół pilotażu, które na Babicach mają swoje bazy - czytamy na facebookowym fanpage'u Ciche Niebo Nad Warszawą.Jak utrzymują autorzy wpisu, cztery samoloty na kręgu to z perspektywy mieszkańców przelot co dwie minuty . Jak piszą: - to sytuacja bez precedensu, aby w granicach dwumilionowego miasta rozlokowało się aż dziesięć szkół pilotażu. Narzekają na nieznośny hałas i zanieczyszczanie środowiska.Podobnego zdania są mieszkańcy Bemowa. Pod wpisem pojawiło się wiele nieprzychylnych lotnisku komentarzy:-W słoneczne dni nad moim balkonem przelatuje dokładnie, co dwie minuty samolot za samolotem (ul. Rudzka) . Notoryczny warkot od rana do wieczora. Czy to się kiedyś skończy? Ponoć trasa przelotu ma być nad trasą AK, ale chyba piloci mają kłopoty nawigacją, bo rzuca nimi od lewej do prawej. Na Żoliborzu też ich widzę i słyszę- pisze pani Beata.-Szlag mnie trafia, jak te gó... latają co parę minut, najwięcej w soboty i niedziele. Czy nie mogą latać na lasem Kampinowskim?- pyta retorycznie pan ZygmuntWstyd i żenada dla tych co to tolerują i wręcz pomagają by tak było (bo czym jest w ej sytuacji brak reakcji) tylko tak to można nazwać? Może tak jak Łomianki - czas na aktywny protest - dodaje pan Rafał.Zgadzacie się z tymi opiniami? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.