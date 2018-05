"Nie możemy pozwolić aby Jelonki zostały odcięte od reszty miasta, a mieszkańcy byli zmuszeni do kilku przesiadek w drodze do pracy" - grzmią mieszkańcy Bemowa i protestują. Wszystko w związku z planowanymi zmianami w komunikacji miejskiej w czasie rozbudowy II linii metra w kierunku dzielnicy. Tymczasem ZTM uspokaja - "wszystko jest pod kontrolą". Dalsza część artykułu poniżej.

W związku z planami likwidacji min. linii 112 i 190 z ulicy Człuchowskiej mieszkańcy Bemowa rozpoczęli protest. Wraz z radnym Jarosławem Oborskim wystosowali do ZTM odpowiednie pismo. "Nie znamy jeszcze terminu konsultacji społecznych, ale nie możemy pozwolić aby Jelonki zostały odcięte od reszty miasta, a mieszkańcy byli zmuszeni do kilku przesiadek w drodze do pracy" - czytamy m.in. na facebookowej grupie Bemowo.Zmiany w komunikacji miejskiej mają nastąpić w związku z budową II linii metra w kierunku Bemowa. "Zdajemy sobie sprawę, iż z powodu budowy metra modyfikacje niektórych linii autobusowych na Bemowie są niezbędne, niemniej zaproponowane przez ZTM zmiany są skrajnie niedogodne i nieakceptowalne dla mieszkańców Bemowa" - piszą mieszkańcy Bemowa prosząc zarząd dzielnicy o wspólną interwencję.Protestującym chodzi przede wszystkim o : 105 - rozrzedzenie częstości kursowania (część kursów będzie na trasie Rondo Daszyńskiego, Cm Wolski), likwidację linii 109, wycofanie linii 112 z Jelonek ( trasa: CH Marki - Nowe Bemowo), skrócenie linii 171 do przystanku KS. Janusza, wyprostowanie linii 190 ( nie będzie jeździła Człuchowską).Podkreślają, że mieszkańcy Jelonek od wielu lat walczą o przywrócenie linii 506. "Ten autobus został zlikwidowany w związku z budową pierwszej linii metra i nigdy nie wrócił. Do tej pory jest oceniany jako jedno z najlepszych połączeń jakie istniało z Jelonek do centrum. Jednym z argumentów ZTM przeciwko przywrócenia tej linii jest istnienie linii 105. Teraz propozycją jest jej rozrzedzenie " - piszą.Mieszkańcy są przerażeni. -Dla mnie to wygląda jak paraliż dużej części dzielnicy. Przede wszystkim, żadnym autobusem nie dojedzie się bez przesiadki do centralnego. Wszyscy będą musieli jeździć tramwajami, a w razie awarii tramwajów będzie mogiła - mówi nam Kamil, jeden z nich.O komentarz w sprawie zapytaliśmy ZTM. jak mówi inspektor ds. kontaktów z mediami, Wiktor Paul - wszystko jest pod kontrolą. - Jeśli chodzi o zmiany czasowe w układzie linii komunikacyjnych, obowiązujące w czasie budowy metra na Woli i Bemowie, to mogę zapewnić, że będą one dostosowane do obowiązujących w kolejnych etapach budowy metra czasowych organizacji ruchu i zostaną zaplanowane w taki sposób, aby mieszkańcy mogli wygodnie i szybko dojechać do centrum czy też do II linii metra - mówi nam inspektor i dodaje: Jeżeli chodzi o zmiany, które zostaną wprowadzone po ukończeniu inwestycji, to są one obecnie przygotowywane. Jest zatem za wcześnie przesądzać, która linia i w jaki sposób zmieni trasę.