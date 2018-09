Mieszkańcy chcą parku wokół Świątyni w Wilanowie. Co na taką propozycję kościół?

Świątynia Opatrzności zajmuje sześciohektarowy teren w samym centrum Miasteczka Wilanów. Od dwóch lat jest odgrodzona płotem. Mieszkańcy marzą, żeby powstał tam park pozbawiony płotów i dostępny dla wszystkich.

"Bardzo byśmy chcieli, aby świątynia była otoczona parkiem z prawdziwego zdarzenia, będącym naszym zielonym płucem, przyjaznym, otwartym, dostępnym dla wszystkich" – piszą w petycji skierowanej do Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza.

Rzecznik Kardynała Kazimierza Nycza ks. Przemysław Śliwiński w rozmowie z warszawa.naszemiasto podkreślił, że organizacja terenu wokół Świątyni jest już od dawna zaplanowana.

- Zarzutu, że w Miasteczku Wilanów nie wytyczono miejsca na bardzo tam potrzebny park o znaczeniu rekreacyjnym, nie powinno się chyba kierować do archidiecezji warszawskiej i tych planów ziszczać na terenie wokół Świątyni Opatrzności Bożej. Miejsce wokół świątyni jest ściśle zaplanowane, tematyczne i ideowo związane z całością, a co najważniejsze, czego pewnie twórcy petycji nie wiedzą, będzie tam dużo zieleni. Wzdłuż parkingu już teraz rozpoczęto sadzenie platanów tworzących Aleję Sługi Bożego Roberta Schumana, prekursora i jednego z twórców Unii Europejskiej. W październiku natomiast będą sadzone dęby, upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pełna koncepcja otoczenia Świątyni będzie zrealizowana dopiero wtedy, gdy budowa zostanie w pełni ukończona, a to jeszcze co najmniej kilka lat - powiedział ks. Przemysław Śliwiński.

Podpisaniem petycji na rzecz budowy parku mieszkańcy chcą pokazać, że również pragną wziąć udział w zazielenianiu tego terenu. Miasteczko Wilanów ma w tym doświadczenie - mieszkańcy sadzą własne drzewa, a także stawiają własne ławki.

Pod petycją podpisało się prawie tysiąc osób. Petycję w sprawie budowy parku można podpisać tutaj.

