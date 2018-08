Mieszkańcy Piaskowej 9 zmuszeni do opuszczenia mieszkań. Burmistrz pokazał lokale zastępcze i rozpętała się burza

Po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego mieszkańcy bloku przy Piaskowej 9 na Woli muszą opuścić swoje mieszaknia. Ściany w zaledwie 9-letnim budynku pękają, stropy się uginają, wszędzie wychodzi wilgoć.147 rodzin zmuszonych jest do przeprowadzki do lokali zastępczych, które na swoim fanpage'u na facebooku pokazał burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski. Zgodnie z przyjętym harmonogramem mieszkania otrzymują w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy klatki II.

Lokale zastępcze od razu wzbudziły kontrowersje. Pod wpisem burmistrza wybuchła ogromna dyskusja. Wielu komentującym nie podoba się standard mieszkań: ''Łazienka straszna jak w szpitalu'', ''Panie burmistrzu gdzie ja mam pralkę wstawić'', ''Wydane bardzo duuuże pieniądze na budowę i wyposażenia, ale bez głowy jest to zrobione, zarządu i myślenia brak zupełny, ale cóż chyba to są mieszkania dla niższego sortu, a nie dla normalnego uczciwego człowieka. A to są moim zdaniem prowizorki, a nie funkcjonalne mieszkania, ale za to czynsz pewnie konkretny''.

Do zarzutów odniósł się Strzałkowski:

"Pojawiają się głosy, że lokale zamienne, które wskazujemy mieszkańcom zagrożonego bloku przy ul. Piaskowej 9 to 'rudery' i 'nory'. Chciałbym podkreślić, że każdy lokal jest świeżo po remoncie i jest gotowy do zamieszkania. Przypominam, że lokale zamienne są przydzielane na czas remontu budynku przy ul. Piaskowej 9. Tylko od najemcy zależy czy pozostanie w lokalu zamiennym na stałe, czy też wróci na ul. Piaskową po zakończonym remoncie" - skomentował burmistrz dzielnicy Wola.

Komentujący zwracają również uwagę, że część mieszkań zastępczych jest mniejsza niż oryginalne mieszkania w bloku, z którego musieli się wyprowadzić. ''Panie Burmistrzu zapewniał Pan mieszkańców, że nasze lokale zastępcze będą o tym samym metrażu lub ciut większe. Okazuje się, że w niektórych propozycjach brakuje nawet 10m2 do aktualnych zajmowanych lokali. Dlaczego lokatorzy z PIASKOWEJ 9 zostali oszukani?'' - pisze Krzysztof. Do tych zarzutów odniósł się rzecznik prasowy dzielnicy Wola, Mariusz Gruza. W komunikacie prasowym poinformował, że ''lokal zamienny musi spełniać wszystkie przewidziane prawem parametry. Oznacza to m.in., że mieszkańcy muszą otrzymać taką samą liczbę pokoi, jak w dotychczas zajmowanych lokalach. Ponadto metraż części mieszkalnej, a więc pokoi również nie może być mniejszy''.

Inni internauci chwalą standard mieszkań i zarzucają mieszkańcom Piaskowej 9 roszczeniowość oraz oderwanie od realiów: ''Cóż, mieszkania komunalne dotowane są z podatków nas wszystkich, wiec jakiekolwiek fochy na jakość mieszkania zastępczego są tutaj mocno nie na miejscu'', ''Tym prezentującym postawę roszczeniową należy zaproponować kontenery budowlane ogrzewane elektrycznie, bez prawa wyboru innej opcji'', ''Ludziom nigdy się nie dogodzi. Wiele bym oddała aby już dostać taką "norę" niż cisnąć się w takich warunkach jakich mieszkam obecnie...'', Szanowni Państwo. Proszę nie wybrzydzać. W bogatej Anglii w sytuacji nagłej rodzinom z dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym gmina zaoferowałaby co najwyżej hostel ze wspólną kuchnią a czasami i łazienką. Reszta lokatorów musiałaby radzić sobie sama. Trochę pokory''.