Jak donoszą m.in. mieszkańcy Ursynowa, na porządku dziennym są sytuacje, w których mieszkańcy podwarszawskich miejscowości podrzucają swoje śmieci do kontenerów w Warszawie. Śmieci podrzucane są najczęściej rano lub wieczorem, nikt ich nie segreguje tych odpadów, a mieszkańcy boją się, że będą musieli płacić więcej za wywóz.

System wywożenia śmieci w Warszawie zmienił się w 2014 r. Od tej pory za wywóz śmieci płacą zarówno mieszkańcy bloków, jak i domów jednorodzinnych. Ci drudzy dostali worki w trzech kolorach, do których muszą składać posegregowane odpady. Przed blokami wielorodzinnymi staną trzy kontenery. Do czerwonego będzie można wrzucać papier, drewno, tworzywa sztuczne, skórę i metal, do zielonego – szkło, a do czarnego – pozostałe odpady. Stawka za wywóz różni się w zależności od tego, czy są to śmieci posegregowane czy nieposegregowane.Objęci ustawą mieszkańcy stolicy płacą za wywóz tyle samo, niezależnie od tego, ile śmieci generują. Podrzucanie opłaca się za to mieszkańcom podwarszawskich miejscowości, którzy - jeśli wierzyć mieszkańcom dzielnicy - regularnie "odwiedzają" warszawskie kontenery. Mieszkańcy podkreślają, że na terenie dzielnicy są śmietniki, w których jedna trzecia odpadów to "przywózka" spoza Warszawy, a problemem jest nie ich ilość, ale to, że śmieci spod Warszawy są najczęściej nieposegregowane.Największy problem z podrzucaniem śmieci mają spółdzielnie "Na Skraju" oraz "Wyżyny". Na problem zwrócił uwagę serwis haloursynow.pl.