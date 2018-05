Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem pierwsza wypożyczalnia Veturilo w Wawrze działałaby już od miesiąca. Mieszkańcy dzielnicy denerwują się, bo wciąż nie mogą z niej skorzystać. Dalsza część artykułu poniżej.

Jak przypomina portal tustolica.pl pierwsza wypożyczalnia powstaje na stacji benzynowej Orlenu przy Wydawniczej, obok wiaduktu Płowieckiej i Czecha oraz planowanej do przesunięcia stacji kolejowej Wawer. Miała zostać otwarta na przełomie marca i kwietnia. Tymczasem mieszkańcy wciąż czekają.Napisała do nas jedna z czytelniczek, która żali się, że stacja jest, ale zamknięta. "Boleśnie się o tym przekonałam dojeżdżając tam wypożyczonym rowerem. Trzeba było wracać na Gocławek, żeby go odstawić. Straciłam mnóstwo czasu i kasę też, bo wypożyczenie się przedłużyło" - pisze.Kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z Veturilo wciąż nie wiadomo. Firma Nextbike nie potrafi udzielić jeszcze w tym temacie żadnych informacji.