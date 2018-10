Mieszkańcy Woli apelują o pomoc. Chcą odzyskać zielony teren klubu Sarmata

Warszawiacy zgłosili się z apelem do władz miasta. Chodzi o teren klubu Sarmata na Woli, który jeszcze w latach dziewięćdziesiątych był oddany do przebudowy. Pomimo protestów mieszkańców, miało tam powstać osiedle mieszkaniowe. Niestety, działający wtedy klub sportowy został doprowadzony do ruiny i zlikwidowany, a ostatnio wycięto kilkadziesiąt pięknych drzew i zniszczono siedliska ptaków chronionych. Mieszkańcy nie zgadzają się na przebudowę terenu i chcą przywrócić oraz zachować zieleń w ich osiedlu. Szczegóły oraz link do petycji poniżej.