Mieszkańcy wyrzucają jedzenie przez okna. Oburzona internautka ostrzega właścicieli psów. "To nie wieś"

„To nie wieś” – napisała jedna z internautek w swoim poście na facebookowej grupie „Obywatele Ursynowa”. Wpis dotyczy niestosownego zachowania mieszkańców z terenów Rodziny Ulmów / Kulczyńskiego. Oburzona autorka posta postanowiła podzielić się swoją historią „ku przestrodze dla posiadaczy czworonożnych pupilów”.

Jak wynika z wpisu, mieszkańcy notorycznie wyrzucają resztki jedzenia przez okno.

„Historia się powtarza, idio**, którzy wyrzucają za okno kości po zupie lub inne dobrodziejstwa niech się pier***** w ten pusty łeb, to nie wieś, że świnia zje to ze smakiem” – opisuje zdenerwowana internautka.

Wyrzucone resztki jedzenia są szczególnie niebezpiecznie dla psów, które spacerują w tamtym rejonie. O czym przekonała się autorka postu.

- Wizyta u weterynarza 310 zł, koszt wyjęcia wbitej kości, narkoza, stres, nerwy, człowiek jakoś to wszystko zniesie, ale dla takiego psiaka to straszne przeżycie i nie chodzi o to, że ktoś żałuje wydanych pieniędzy, ale jest to głupota ludzka – dodała w swoim wpisie autorka.