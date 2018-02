Mieszkańcy Żoliborza Artystycznego narzekają na wodę. "Czy od wprowadzenia się na Artystyczny zauważyliście u Waszych pociech jakieś zmiany skórne lub swędzenie tejże?" - pytają się na grupie dla mieszkańców dzielnicy. Okazuje się, że zjawisko jest dość powszechne, a winna jest jej najprawdopodobniej twarda woda.

Wielu mieszkańców zgadza się z tezą, że woda na Żoliborzu Artystycznym powoduje podrażnienia u niektórych osób. "Ja dostałam czegoś jak atopowe zapalenie skóry " - pisze jedna z mieszkanek. "Ja i tata mamy okropne alergie odkąd tu mieszkamy, ja głownie na buzi, a tata na całym ciele", "My po paru wizytach u lekarzy mamy zakaz mycia twarzy wodą z naszych kranów mimo, że mamy na wlotach filtry. Do tego kremy z apteki. Mycie twarzy wyłącznie płynem micelarnym u wszystkich. W przeciwnym razie atopowe lub łojotokowe zapalenie skóry gwarantowane nie tylko u dzieci" - piszą inni."Woda jest po prostu mega twarda, kamień robi się na wszystkim od razu" - komentuje administrator grupy mieszkańców osiedla. - "Niestety, taka jest sytuacja i z poziomu całego osiedla raczej niczego się z tym nie da zrobić".Twarda woda faktycznie jest niedobra dla cery, zwłaszcza dla skóry wrażliwej, naczynkowej, trądzikowej, ale też tłustej. Twarda woda powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych widocznych pod skórą, są one winne powstawaniu rumienia i uczucia pieczenia na skórze. Przy delikatnej cerze naczynkowej tego rodzaju oddziaływanie twardej wody jeszcze bardziej podkreśla mankamenty skóry. Dodatkowo naskórek wysusza się i łuszczy, zaś obecność soli magnezowych i wapniowych podrażnia gruczoły łojowe, przez co wytwarzają one więcej sebum, skóra „się świeci” i jest tłusta. Łatwo też pojawiają się na niej wypryski i niedoskonałości.