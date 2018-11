Mieszkania na Woli – blisko centrum

Osiedle na Woli – Nowe mieszkania w Warszawie

Osiedle na Woli to zaprojektowana w nowoczesny sposób inwestycja, w której mieszkania zostały stworzone tak, by były nie tylko funkcjonalne, ale też wygodne w użytkowaniu. Warto choćby wspomnieć o cichobieżnych windach, które znacząco poprawiają komfort mieszkańców. Do dyspozycji właścicieli zostały przygotowane liczne miejsca postojowe – w parkingu podziemnym oraz w naziemnych częściach osiedla. Wygląd inwestycji wzbogacają efektowne detale oraz miła dla oka zieleń.

Nowe mieszkania na Woli – wszystko w jednym miejscu

Mieszkania na Woli z rynku pierwotnego, z których szczegółową ofertą można zapoznać się na tej stronie: https://www.lcc.pl/pl/na-woli#o-inwestycji, to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby mieszkać w zielonej okolicy niedaleko od centrum, a jednocześnie w optymalnej odległości od zgiełku miasta. Inwestycja znajduje się w bliskim sąsiedztwie aż czterech parków: Powstańców Warszawy, Sowińskiego, Szymańskiego oraz Moczydło. W tym ostatnim można dodatkowo skorzystać z kompleksu otwartych basenów. Taka lokalizacja będzie idealną opcją dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu albo potrzebują zielonego terenu np. do spacerów z dzieckiem czy joggingu. Wokół nowych mieszkań na Woli jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura – mieści się tu kilka szkół podstawowych oraz przedszkoli, a także przychodnie, apteki i sklepy. Nie będą narzekać również ci, którzy lubią jeść na mieście – w pobliżu inwestycji znajdują się bowiem liczne restauracje.

Mieszkania w Warszawie – dla singli i rodzin z dziećmi

Mieszkania na Woli, ze względu na bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę szkolną i rozrywkową, będą stanowiły idealny wybór dla rodzin z małymi dziećmi — nie tylko ze względu na bliską odległość od szkół i przedszkoli, ale też z powodu dostępności do atrakcji dla najmłodszych. Wszystko za sprawą pobliskiego centrum handlowego Wola Park, w którym znajduje się kino oraz sala zabaw dla maluchów. W tym samym miejscu można również robić zakupy dla całej rodziny — dzięki dostępności dużej liczby wielobranżowych sklepów.

Mieszkania z rynku pierwotnego na Woli – blisko centrum

Osiedle na Woli jest położone z dala od hałaśliwego zgiełku miasta. Jednak, co bardzo ważne, dojazd do centrum Warszawy zajmuje nie więcej niż 15 minut. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki obwodnicy i drodze ekspresowej S8, które zdecydowanie ułatwiają przemieszczanie się po stolicy i przejazd w inne rejony miasta. Ważnym aspektem opisywanej lokalizacji jest również łatwy dostęp do komunikacji miejskiej — w bliskim otoczeniu osiedla znajdują się liczne przystanki tramwajowe i autobusowe, które dowiozą niezmotoryzowanych w wybrany rejon miasta. Warto też podkreślić, że w sąsiedztwie osiedla ma powstać nowa stacja metra — Księcia Janusza. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji powoduje, że z Osiedla na Woli można łatwo się przemieszczać do innych dzielnic. Należy przy tym zaznaczyć, że to osiedle, które tętni życiem. Rozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa powoduje, że wszystkie sprawy można załatwić właściwie na miejscu, np. zakupy, wizytę na poczcie, czy wyjście do kina. To wygodne rozwiązanie, które jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas.