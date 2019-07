Mieszkania, Warszawa. W ubiegłym roku w stolicy wybudowano ponad 23 tys. nowych mieszkań

Mieszkania, Warszawa

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport odnośnie budownictwa mieszkaniowego na Mazowszu. Okazuje się, że w 2018 roku oddano do użytkowania 41078 mieszkań. Około 57% tych nieruchomości wybudowano w samej Warszawie. Jak informuje GUS - w ubiegłym roku wybudowano o 10,2% więcej mieszkań niż przed rokiem.

Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

W Warszawie na 1000 ludności oddano do użytkowania średnio 13,2 mieszkań. Tuż za Warszawa znalazł się powiat piaseczyński — 11,8 (wobec 9,2 w 2017 r.). Średnia wielkość mieszkania wyniosła 79,1 m2. Co ciekawe, w porównaniu do 2017 roku zmniejszyła się o 5,6 m2.

Mieszkania budowane są coraz szybciej

Nieruchomości budowane są szybciej niż w poprzednich latach. - Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego wyniósł 35 miesięcy i był o 7,1 miesiąca krótszy niż w 2017 r. Zarówno w mieście, jak i na wsi zmniejszył się czas ich budowy odpowiednio o 5,5 miesiąca i o 10,0 miesięcy - czytamy w raporcie GUS-u.