Mieszkanie na Mokotowie nie dla “ciapatych i innych brudasów”. Rasistowskie ogłoszenie na popularnym portalu

Mieszkanie na Mokotowie nie dla Hindusów

Ogłoszenie ukazało się na popularnym portalu ogłoszeniowym. Mokotowskie mieszkanie nie wzbudziłoby pewnie żadnej sensacji, gdy nie towarzyszący mu opis - "UWAGA nie wynajmuje z indi Pakistanu itp. ani innym którzy przywożą pluskwy i potem wszystkie meble firanki dywany trzeba wyrzucić bo żadne środki nie są w stanie ich wytępić nie znacie pojęcia czystość" [pisownia oryginalna] - czytamy już w pierwszych słowach oferty. O sprawie poinformował na swoim Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, ogłoszenie nadal bez problemu można odnaleźć na portalu ogłoszeniowym gdzie zostało wystawione.

W wersji cytowanej przez serwis WP.pl w ogłoszeniu miał być jeszcze umieszczony dopisek: “Europa nie jest dla nich wracajcie skąd przyjechaliście", ale w wersji oferty, do której dotarliśmy zdania tego już nie ma. Być może autor usunął je, gdy dowiedział się, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zgłosił ten wpis do prokuratury? Tego nie wiemy, faktem jest, że dodane 8 grudnia ogłoszenie wciąż można zobaczyć w sieci.

Co sądzicie o treści tego ogłoszenia? To przejaw wolności słowa i prawa do dysponowania swoją własnością według swojego uznania czy tego typu treści są przejawami rasizmu?

