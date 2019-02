Mieszkanie Plus na Pradze. Nie będzie bloków 2,5 km od Starówki. Pomysł zarzucono

Obie działki należą do PKP. Kolejarze, prawdopodobnie, nie byli zbyt chętni żeby oddać atrakcyjne grunty. Jeszcze w zeszłym toku prowadzone były analizy. Spodziewano się, że w 2019 rozpocznie się tam budowa osiedla. Projekt jednak - jak udało nam się dowiedzieć - został zawieszony. Na pytanie, na jakim etapie są prace przy ul. Radzymińskiej i ul. Chłopickiego, PFR Nieruchomości odpowiedziało nam zdawkowo. "Dwie pozostałe lokalizacje (ul. Chłopickiego i ul. Radzymińska - red.) nie są już przedmiotem naszych analiz"

O zdanie zapytaliśmy też PKP S.A., która - formalnie - jest właścicielem gruntów. Do czasu publikacji materiału nie dostaliśmy informacji, dlaczego nie powstanie tam Mieszkanie Plus oraz co kolejarze proponują w zamian.

Co ciekawe, lokalizacja dalej podawana jest w oficjalnych materiałach programu Mieszkanie Plus. Na stronie czytamy: "Następną lokalizacją w stolicy, w której powstanie Mieszkanie Plus Warszawa jest Praga-Południe (ulica Chłopickiego) oraz Praga-Północ (ulica Radzymińska). Działki, które należą do PKP posiadają dobrą komunikację oraz infrastrukturę mieszkaniową." - czytamy. Podawana jest tam data rozpoczęcia budowy - 2019. Bloki w tym miejscu, przynajmniej w rządowym programie, nigdy nie powstaną.