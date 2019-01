Mieszkanie Plus w Warszawie - startują dopłaty do czynszów. Najwięcej dostaną mieszkańcy stolicy

Dopłaty do czynszów w „Mieszkanie Plus” 2019

W ubiegłym roku Komitet Rady Ministrów przyjął przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy, umożliwiającej państwu wypłacanie wsparcia finansowego osobom wynajmującym mieszkania. Programowi stanowiącemu nowy element „Mieszkania Plus” nadano nazwę „Mieszkanie na start” i wszedł on w życie wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku. Z dopłat do czynszów skorzystać mogą ci, do których „Mieszkanie Plus” od początku kierowano – osób o zarobkach zbyt wysokich, by otrzymać mieszkanie komunalne, a zarazem zbyt niskich, by starać się o kredyt hipoteczny.

Dopłaty przysługują osobom spełniającym zapisane w ustawie warunki. Dotyczą one m.in.:

wysokości dochodów,

zdolności czynszowej (zdolności do regularnego płacenia czynszu),

posiadanego majątku,

liczby dzieci,

niepełnosprawności,

sposobu użytkowania lokalu,

migracji za pracą.

