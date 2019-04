Mieszkanie w skandynawskim stylu

Domek ciasny, ale własny

O tym, jak wiele dla Polaków znaczy dom, najlepiej świadczy fakt, ilu z nas zdecydowało się na swój kawałek podłogi. Jak wynika z danych Eurostat (20.02.2019) , ponad 84 proc. domów i mieszkań w Polsce jest w rękach prywatnych właścicieli, a to dużo więcej niż unijna średnia (69 proc.). Bo dom to nie tylko fizyczne miejsce – to poczucie bezpieczeństwa, bliskości, przestrzeń, w której po prostu dobrze się czujemy. I które możemy urządzić dokładnie tak, jak sobie wymarzyliśmy.

Prostota i funkcjonalność

Pokaż mi swoje mieszkanie, a powiem ci kim jesteś. Sposób urządzenia wnętrza zdradza o nas więcej, niż mogłoby się wydawać. Wśród wnętrzarskich stylów, które szczególnie upodobali sobie Polacy, od lat wyróżnia się styl skandynawski. Cechuje go zamiłowanie do jasnych barw, prostoty form czy wysokiej funkcjonalności. Nie można przy tym zapominać o odnoszeniu się do natury – drewno, metal, kamień odnajdziemy tu zarówno w meblach, jak i stylowych dodatkach.

W jasnej kolorystyce

Niezwykle ważną rolę w stylu skandynawskim odgrywają kolory. Biel, beż i jasne odcienie szarości sprawiają, że wnętrza wydają się o wiele bardziej przestronne. Ich odpowiedni dobór może zapewnić także poczucie głębi. Kluczowe jest połączenie ze sobą dwóch wiodących kolorów – na przykład bieli ścian i szarości mebli. Ważne, by wybrać też dominujący kolor dodatków, którego należy się konsekwentnie trzymać. Artystyczny nieład i paleta barw? W minimalistycznych skandynawskich wnętrzach to nie przejdzie.

Diabeł tkwi w dodatkach

Skandynawski styl upodobał sobie także naturalne tkaniny. Bawełna, len czy juta powinny stanowić bazę narzut, poduszek, ręczników czy dywanów, które zagwarantują tak pożądaną w domu przytulność. Akcesoria i dodatki obecne zarówno w salonie, jak i kuchni czy sypialni mogą posłużyć do zastosowania wyrazistego akcentu – na przykład w postaci geometrycznych wzorów czy plam błękitu, czerwieni czy fioletu.

Skandynawia w sypialni i łazience

