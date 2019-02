Mieszkanie w Warszawie. Takich nieruchomości szukali mieszkańcy stolicy w 2018 roku

„Dwójki” najbardziej pożądane

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe. W ubiegłym roku “dwójki” stanowiły 33,7 proc. wszystkich szukanych mieszkań w Warszawie. Równie popularne są mieszkania trzypokojowe (32,5%). Wzrosło też zainteresowanie mieszkaniami o większej powierzchni i z czterema pokojami. 20 proc. wyszukań dotyczyło właśnie takich nieruchomości. Zdecydowanie mniej pożądane są mieszkania jednopokojowe, których dotyczyło 9,3 proc. wyszukań.

- „Dwójki” w dalszym ciągu zdecydowanie królują w preferencjach amatorów rodzimych mieszkań deweloperskich, osiągając w skali całego kraju udział w sprzedaży na poziomie 42,6 proc. - mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

50 mkw. - optymalna przestrzeń do życia

Najbardziej pożądane mieszkania w Warszawie mają od 35 mkw. do 65 m.kw. To oznacza, że dla większości osób optymalna przestrzeń do życia to 50 mkw. Co ciekawe, coraz więcej osób interesuje się nieruchomościami o metrażu 65-80 mkw. Użytkownicy pytali o nie dwa razy częściej niż w przypadku małych mieszkań o powierzchni do 35 mkw. Pod koniec IV kw. 2018 roku, stołeczni deweloperzy przeciętnie wyceniali 1 mkw. mieszkania na 8651 zł.

