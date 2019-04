Miętne, czyli ostatni przystanek z podwórka na stadion PGE Narodowy o Puchar Tymbarku

Jak co roku uczestników imprezy w całej Polsce trzeba liczyć w dziesiątkach tysięcy. Gra o bycie najlepszą drużyną wśród dziewczynek i chłopców w wieku 8-12 lat w regionach rozpoczęła się pod koniec marca. W Powiatowym Ośrodku Sportu w Miętnem poznamy zespoły z Mazowsza, ostatnie, które dołączą do stawki finałów ogólnopolskich (tylko ekipy U-10 i U-12). Te 2 maja odbędą się na PGE Narodowym przed finałem Totolotek Pucharu Polski między Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok.

W poniedziałek 15 kwietnia w Miętnem grać będą zespoły dziewczynek i chłopców do lat 12, we wtorek do lat 10, a w środę do lat 8. Dodajmy, że w tegorocznej, 19. edycji turnieju „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku” występuje rekordowa liczba dzieci z najmłodszej kategorii. Dla nich zwycięstwo w finale wojewódzkim jest największym sukcesem.

- Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest jednym z najważniejszych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej - podkreślił Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji do lat 21. - Co roku tysiące dzieci mają okazję do zaprezentowania swoich piłkarskich umiejętności, spędzając przy tym czas na świeżym powietrzu i doskonale się bawiąc. Najbardziej utalentowani zawodnicy i zawodniczki trafiają dodatkowo do notesów naszych trenerów i skautów, którzy bardzo uważnie śledzą rozgrywki od etapu Finałów Wojewódzkich. Wierzę, że część z tych młodych piłkarzy w przyszłości zadebiutuje w reprezentacji Polski i będzie stanowić o jej sile. A jest to możliwe, przed laty w turnieju brali udział m.in. Arek Milik i Piotrek Zieliński oraz wielu innych zawodników i zawodniczek młodzieżowych reprezentacji, jak chociażby grający w moim zespole Filip Jagiełło.

W Miętnem, 60 km od centrum Warszawy, piłkarze i piłkarki będą się starać nie tylko o trofea dla swoich drużyn i wyróżnienia indywidualne. Najlepsi mogą trafić do notesów trenerów i skautów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najbardziej utalentowani zostaną zaproszeni na Letnią Akademię Młodych Orłów, czyli zgrupowanie wyróżniających się juniorów z całego kraju. Stamtąd już tylko krok do reprezentacji Polski do lat 15.

Organizatorem Turnieju jest PZPN, głównym sponsorem od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji - Electrolux. 19. edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

- Najważniejszą ideą Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest zachęcanie dzieci do ruchu i gry w piłkę nożną, co Tymbark, jako główny sponsor rozrywek, robi nieprzerwanie już od 13 lat - zaznaczył prezes zarządu Maspex Krzysztof Pawiński. - Wierzymy, że to ma sens i co roku widzimy tego efekty właśnie podczas Finałów Wojewódzkich, które udowadniają, że piłkarskich talentów w Polsce nie brakuje. Historie uczestników Turnieju pokazują, że droga do gry w reprezentacji Polski prowadzi również poprzez takie rozgrywki i to chyba najlepsza motywacja dla tegorocznych uczestników, którym życzę doskonałej zabawy i spełnienia piłkarskich marzeń.

Turniej "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" w powiecie legionowskim