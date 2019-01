Migrena odbiera ci smak życia? Sprawdź, co może wywołać piekielny ból

Miewasz bóle głowy? Możesz tego uniknąć! Wystarczy dobrze poznać wroga i odkryć, co może być przyczyną bólu. Może to twoje przyzwyczajenia? Albo coś zupełnie niezależnego? O częste migreny możemy na ogół obwiniać swoje geny. Jeśli jedno z twoich rodziców cierpi na bóle głowy, istnieje 50% szans, że odziedziczysz tą przypadłość. W przypadku, gdy oboje rodziców na nie choruje, ryzyko dziedziczenia wzrasta do 80%. A jakie jeszcze czynniki należy wziąć pod uwagę?