Mikkeller Warsaw Running Club. Bieg, który kończy się... w pubie

Bieganie: Warszawa zachęca miłośników piwa do aktywności

Mikkeller Warsaw Running Club Monthly Run to inicjatywa warszawskiego multitapu, która grupuje, z tylko z pozoru, nie dające się pogodzić grupy: fanów biegania oraz fanów piwa rzemieślniczego. Lokal z Chmielnej organizuje comiesięczne spotkania biegowe, ale nie zaczynają się one na trasie, w lesie, czy parku, ale w pubie i w pubie też się kończą. Pomiędzy startem, a metą na chętnych do wspólnego biegania czeka kilkukilometrowy dystans do pokonania. Wspólne bieganie kończy wspólnym spotkaniem w multitapie Mikkellera, co dodatkowo mobilizować może do podjęcia rywalizacji. Szczególnie, że biegi odbywają się na dystansach 5, 10 i więcej kilometrów.