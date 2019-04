Miley Cyrus w Polsce! Wielkie zmiany na OWF. Ikona popu wystąpi zamiast headlinera Cardi B

Miley Cyrus w Polsce

Do listy artystów, którzy pojawią się Orange Warsaw Festival 2019 dołącza ikona popu - Miley Cyrus. Koncert tej artystki będzie spełnianiem marzeń wielu Polaków. Amerykańska gwiazda po raz pierwszy wystąpi w naszym kraju. Swoją karierę zaczęła jeszcze jako nastolatka, grając w młodzieżowym serialu Hannah Montana. Teraz znana jest m.in. z takich hitów jak Wrecking Ball, Nothing Breaks Like a Heart czy Party in the USA.