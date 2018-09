Milion Polaków na bezrobociu! Ile osób w Twoim województwie nie ma pracy? RAPORT GUS

GUS opublikował dane za sierpień 2018. Stopa bezrobocia wyniosła 5,8%. Wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego opierają się na oficjalnych danych pozyskanych z lokalnych Urzędów Pracy. Oznacza to, że przedstawiona liczba Polaków bez pracy to jedynie pewna grupa bezrobotnych, którzy szukają pracy za pośrednictwem UP. Jak dużo osób bezrobotnych, czynnie lub biernie poszukujących pracy, zalicza się do grupy, która nie jest zarejestrowana?



Stopa bezrobocia niska, ale bezrobotnych są tysiące

Kończy się sezon letni a co za tym idzie skończy się także praca sezonowa uczniów i studentów. Od września prognozowany jest wzrost stopy bezrobocia. Jeszcze więcej Polaków będzie bez pracy? W tym momencie GUS odnotowuje same sukcesy:

5,8% najniższa stopa bezrobocia od 28 lat

najniższa stopa bezrobocia od 28 lat jednocyfrowa stopa bezrobocia we wszystkich województwach

najmniejszą stopę bezrobocia zanotowano w Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu

i na stopa bezrobocia w regionie warszawskim wyniosła 2,6%

Liczny przedstawione w procentach dają pozytywne wrażenie. W rzeczywistości zarejestrowanych osób, wciąż nie posiadających pracy jest prawie milion, a dokładnie 958,6 tys.

Ile osób w Twoim województwie nie ma pracy?