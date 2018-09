Milionerzy. Pytanie za milion złotych. Czy warszawiak zgarnie główną wygraną? [10.09.2019]

Milionerzy pytanie za milion złotych 10.09.2018

10 września 2018 kolejny zawodnik polskiej edycji milionerów usłyszy pytanie za milion złotych. Jeśli uda mu się odpowiedzieć otrzyma nagrodę główną teleturnieju i będzie jednym z nielicznych polskich szczęśliwców, którzy wrócą do domu z największą możliwą wygraną.

Dominik Komorek, który zmierzy się z tym pytaniem jest absolwentem historii sztuki oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako urzędnik państwowy w Warszawie, interesuje się podróżami oraz sztuką. Jego hobby to rekonstrukcja historyczna

Pytanie z którym zmierzy się dziś grający o milion złotych poznamy o godzinie 20:55 podczas emisji kolejnego odcinka milionerów.

Milionerzy pytanie za milion

Jak do tej pory, milion złotych udało się wygrać jedynie nielicznym. Pierwszy raz pytanie za milion złotych padło dopiero w roku 5 kwietnia 2008, ale Paulina Kowalczyk, nie zdołała odpowiedź na pytanie i jako piąta osoba w programie wygrała 500 000 zł. Po raz pierwszy w polskiej edycji Milionerów, w odcinku wyemitowanym 28 marca 2010 roku, padła główna wygrana. Drugi raz główna wygrana padła w odcinku wyemitowanym 21 marca 2018. Czym tym razem, Dominik Komorek powtórzy swoich poprzedników, czy odejdzie z programu mając (zaledwie) 500 tysięcy złotych.

Milion złotych w milonerach

9 lutego 2017 TVN wyemitował pierwszy odcinek milionerów przygotowany po 7-letniej przerwie w emisji programu. Milionerzy debiutowali 18 lat temu i od początku prowadzącym show był Hubert Urbański. Główne zasady programu pozostały niezmienione - gracze odpowiadają na pytania począwszy od pierwszego, wartego sto złotych, aż po pytanie końcowe warte milion. W każdym z pytań jedynie jedna odpowiedź jest prawidłowa, a w jej wybraniu mogą pomóc zawodnikom tzw. koła ratunkowe: pół na pół (eliminacja 2 złych odpowiedzi), pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela. Każdego koła ratunkowego można użyć tylko raz, a gracze mogą osiągnąć trzy progi gwarantowane, czyli kwoty pieniędzy, które otrzymają na pewno, niezależnie od rozwoju gry. Dziś są to kwoty 1000 i 40 tysięcy złotych. Po odpowiedzeniu poprawnie na drugie pytanie gracz nie może otrzymać mniej niż tysiąc złotych, po odpowiedzeniu na pytanie siódme, zawodnik wraca do domu z kwotą minimum 40 tysięcy,