Miliony na mazowieckie inwestycje. W planach modernizacja szpitali i szkół, dofinansowanie lotniska w Modlinie, wyposażenie bibliotek

250 tys. zł samorząd przeznaczy na nabycie praw autorskich do spektaklu „Borys Godunow” Aleksandra Puszkina w reżyserii Petera Steina na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie , a kolejnych 107 tys. zł na zakup pozytywu w stroju A1=430 Hz na potrzeby orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej .

Największa dofinansowana inwestycja to budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu . Na II etap prac placówka otrzyma ponad 8,5 mln zł. Kolejne środki trafią do Muzeum Mazowieckiego w Płocku , które otrzyma ponad 2,3 mln zł na aranżację pomieszczeń ekspozycji stałych – sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu muzeum przy ul. Kolegialnej 6.

- Nasze instytucje kultury to placówki na najwyższym światowym poziomie. Aby mogły się rozwijać i poszerzać swoją ofertę musimy w nie inwestować konkretne środki. I robimy to regularnie. Podjęliśmy decyzję o kolejnych dodatkowych 13 mln zł na remonty i zakup sprzętu – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Z kolei Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu przeznaczy ponad 3 mln zł na przebudowę układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego (oraz w 2020 r. prawie 3,3 mln zł). Kwotę 2,5 mln zł otrzyma Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansów. Wsparcie trafi także do szpitala psychiatrycznego w Radomiu . Placówka przeznaczy ponad 1,9 mln zł na wykonanie dróg pożarowych.

- Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych będzie ponad 19 mln zł. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Mazowsza. Dzięki dodatkowym środkom nasze szpitale przeprowadzą niezbędne remonty, a także zakupią sprzęt specjalistyczny. Wesprzemy również radomską stację pogotowia ratunkowego, której przekażemy 2,5 mln zł na zakup ambulansów – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu .

Dodatkowe środki otrzyma także szpital wojewódzki w Płocku . W sumie trafi do niego ponad 1,8 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej budynku oddziału dermatologii i oddziału okulistyki oraz wymianę windy w budynku kuchni głównej.

Ponad 1,5 mln zł trafi do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie . Placówka przeznaczy je na realizację projektu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego. Kolejne 163 tys. zł szpital przeznaczy na wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją.

Wsparcie placówek edukacyjnych

Najwięcej, bo blisko 2,7 mln zł, otrzyma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu na zagospodarowanie terenu wokół budynku przy Placu Stare Miasto 10 wraz z robotami towarzyszącymi. Kolejne 225 tys. zł władze Mazowsza przeznaczą na modernizację pierwszego piętra segmentu internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu.

Wsparcie otrzyma także Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. 179 tys. zł placówka przeznaczy na wymianę podziemnego zbiornika oleju opałowego. Z kolei Zespół Placówek w Gołotczyźnie otrzyma 174 tys. zł na wymianę kotłów olejowych.

159 tys. zł trafi do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, które dzięki temu zleci dokumentację projektową dla potrzeb modernizacji budynku szkoły i przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Programy wsparcia

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie ogródków działkowych to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie blisko 80 mln zł.

- Chcemy, żeby mazowieckie wsie i małe miejscowości rozwijały się, a warunki życia nie odbiegały od tych w mieście. Nasze programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co pokazuje, że samorządy mają świadomość, że inwestycje są potrzebne i wiedzą, gdzie szukać środków zewnętrznych. Chociaż są to niewielkie granty, to pozwalają na wykonanie ważnych dla mieszkańców inwestycji - powiedziała Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu.

W tym roku po raz drugi samorząd województwa mazowieckiego uruchomi Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsza (MIAS). Na ten cel w budżecie Mazowsza zarezerwowane zostały środki w wysokości 13,9 mln zł. Samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na remonty i wyposażenie gminnych bibliotek, świetlic oraz miejsc pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, a także rozwój i promocję twórczości folklorystycznej. Każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tys. zł dla jednego projektu.

