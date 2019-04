Miłość. Albo, powiedzmy... miłość w Teatrze Komedia [PREMIERA]

„Powiedzmy miłość” to komedia pełna inteligentnego humoru i wnikliwych, życiowych obserwacji. W obsadzie aktorzy znani i lubiani: Joanna Koroniewska, Marta Wierzbicka, Jan Jankowski/Tomasz Dutkiewicz i Mateusz Banasiuk/ Mikołaj Krawczyk.

Angielski humor

„Powiedzmy miłość” to polska prapremiera cieszącej się olbrzymim powodzeniem na europejskich scenach współczesnej angielskiej komedii. „To spektakl obowiązkowy dla wszystkich dojrzałych mężczyzn, którzy pragną rozstać się ze swoimi żonami i wymienić je na żony dużo młodsze. To spektakl obowiązkowy dla wszystkich dojrzałych żon, którym się wydaje, że odejście męża do młodszej kobiety jest wydarzeniem rujnującym ich życie na zawsze. To spektakl obowiązkowy dla wszystkich młodych kobiet, które chcą się związać z mężczyznami, którzy opuszczają dla nich swoje dojrzałe żony. To spektakl obowiązkowy dla wszystkich młodych mężczyzn, których żony opuszczają ich dla mężczyzn dojrzałych i znacznie majętniejszych. I wreszcie przede wszystkim to spektakl obowiązkowy dla wszystkich, którzy lubią inteligentną rozrywkę serwującą rozbrajający humor...” - czytamy w opisie przedstawienia w reżyserii Tomasza Dutkiewicza.

Słodko i gorzko

„Powiedzmy miłość” to trochę romantyczna, ale jednak gorzka komedia, w której każdy z nas odnajdzie coś ze swojego życia. Dobra zabawa gwarantowana. Premiera w sobotę, 4 maja.